Advertisement

رياضة

نادي شهير يلغي زيارته لإسرائيل... ما السبب؟

Lebanon 24
07-05-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-949651-637875024736529110.jpg
Doc-P-949651-637875024736529110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني إلغاء زيارة كانت مقررة لفريقه الأول بكرة القدم إلى إسرائيل، كانت مقررة منتصف الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة kicker الألمانية، أن صاحب المركز الثاني في "البوندسليغا"، اتخذ هذا القرار بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
Advertisement

بوروسيا دورتموند يلغي زيارته لإسرائيل
وأضافت الصحيفة أنه لا تزال هناك مشاكل تتعلق بالناحية التنظيمية للزيارة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تجاوزها قبل الموعد المحدد للزيارة.

وكان من المقرر أن يلعب "أسود الفيستسفال" مباراة ودية ضد فريق مكابي نتانيا الإسرائيلي، الذي تُوج بلقب الدوري الإسرائيلي في خمس مناسبات سابقة، يوم 17 أيار 2022.

لكن الصحيفة الألمانية عادت وأكدت أن بوروسيا دورتموند يبحث في إمكانية تحديد موعد جديد للقيام بهذه الزيارة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر في ظل إصرار مجموعات من اليهود المتطرفين على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث دعت جماعات استيطانية إسرائيلية إلى تنفيذ اقتحامات، بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل.

وأعلنت هذه الجماعات اعتزامها رفع العلم الإسرائيلي، وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي خلال الاقتحامات.
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2022-05-06
16:00 | 2022-05-06
14:00 | 2022-05-06
11:00 | 2022-05-06
08:00 | 2022-05-06
06:06 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website