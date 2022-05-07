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رياضة
نادي شهير يلغي زيارته لإسرائيل... ما السبب؟
Lebanon 24
07-05-2022
|
02:00
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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني إلغاء زيارة كانت مقررة لفريقه الأول بكرة القدم إلى إسرائيل، كانت مقررة منتصف الشهر الجاري.
وذكرت صحيفة kicker الألمانية، أن صاحب المركز الثاني في "البوندسليغا"، اتخذ هذا القرار بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
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بوروسيا دورتموند يلغي زيارته لإسرائيل
وأضافت الصحيفة أنه لا تزال هناك مشاكل تتعلق بالناحية التنظيمية للزيارة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تجاوزها قبل الموعد المحدد للزيارة.
وكان من المقرر أن يلعب "أسود الفيستسفال" مباراة ودية ضد فريق مكابي نتانيا الإسرائيلي، الذي تُوج بلقب الدوري الإسرائيلي في خمس مناسبات سابقة، يوم 17 أيار 2022.
لكن الصحيفة الألمانية عادت وأكدت أن بوروسيا دورتموند يبحث في إمكانية تحديد موعد جديد للقيام بهذه الزيارة.
وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر في ظل إصرار مجموعات من اليهود المتطرفين على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث دعت جماعات استيطانية إسرائيلية إلى تنفيذ اقتحامات، بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل.
وأعلنت هذه الجماعات اعتزامها رفع العلم الإسرائيلي، وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي خلال الاقتحامات.
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