فريق إنجليزي يتخلى عن مدربه لاتهامه بـ"العنصرية"





وجرى حظر يمز الشهر الماضي من جانب إدارة الفريق بعد تداول مزاعم "خطيرة وموثوقة" من جانب لاعبي كرولي، ما دفع اتحاد كرة القدم الإنجليزي ورابطة اللاعبين إلى فتح تحقيق.

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وذكرت العديد من التقارير أن يمز حث لاعبيه ذوي البشرة السمراء على عدم استخدام غرف خلع الملابس مع نظرائهم "البيض". أعلن نادي كرولي تاون الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، رحيل مدربه جون يمز بعد اتهامات بأنه استخدم لغة وأسلوبا ينطويان على تمييز تجاه لاعبي فريقه.وجرى حظر يمز الشهر الماضي من جانب إدارة الفريق بعد تداول مزاعم "خطيرة وموثوقة" من جانب لاعبي كرولي، ما دفع اتحاد كرة القدم الإنجليزي ورابطة اللاعبين إلى فتح تحقيق.وذكرت العديد من التقارير أن يمز حث لاعبيه ذوي البشرة السمراء على عدم استخدام غرف خلع الملابس مع نظرائهم "البيض".

وقال النادي في بيان رسمي أنه اتفق بشكل متبادل (بالتراضي) على الانفصال عن جون يمز، على أن يسري ذلك على الفور.



وأوكلت إدارة النادي للمدرب المساعد لويس يونغ مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الكروي الجاري.