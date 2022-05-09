أخر عرض من ريال مدريد لمبابي... متى يأخذ قراره النهائي بالانتقال؟

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كشف تقرير إسباني أن نادي ريال مدريد قدم آخر عرض للفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في منتصف شهر آذار 2022.وينتهي عقد مبابي مع فريق العاصمة الفرنسية يوم 30 حزيران 2022، ما يعني أن النجم الفرنسي الشاب بإمكانه التوقيع مع أي نادٍ آخر منذ يناير/كانون الثاني الماضي، دون الرجوع لإدارة البي إس جي.وذكرت صحيفة elpais الإسبانية، أن ريال مدريد قدَّم عرضاً جديداً لمبابي، بعد نجاحه في إقصاء باريس من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.ويتضمن العرض الأخير حتى هذه اللحظة، مكافأة توقيع تبلغ 180 مليون يورو، يُضاف إليها راتب صافٍ يصل إلى 40 مليون يورو سنوياً، فضلاً عن 50% من حقوق الصور الخاصة باللاعب الفرنسي.ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر مقربة من الدولي الفرنسي، أن اللاعب يعتبر هذا العرض هو الأعلى في تاريخ كرة القدم، لكن أُحبط من جزئية التخلي عن نصف أرباحه من حقوق الصورة.ووضعت هذه الجزئية مبابي في حيرة من أمره، وجعلته يفكر في أمر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان لمدة شهر ونصف.ويحصل مبابي حالياً على 40 مليون يورو من حقوق الرعاية، ويمكن أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 70 مليوناً، بالنظر إلى العروض التجارية التي تنهال عليه.لكن صحيفة "البايس" نقلت عن محامين مختصين في هذا المجال قولهم، إن رحيل مبابي إلى ريال مدريد، سيضاعف قيمة الصور الخاصة به، الأمر الذي سيمكّنه من تعويض التنازل عن 50% منها لصالح النادي "الملكي".ويتواصل الجدل في فرنسا حول مستقبل النجم الشاب، في ظل تضارب الأنباء في الفترة الأخيرة ما بين ذهابه إلى ريال مدريد أو تجديد عقده مع سان جيرمان.كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن التاريخ الذي حدده مبابي لاتخاذ قرار بشأن مستقبله، وذلك في النصف الثاني من شهر حزيران 2022، وأنه لن يكشف عن وجهته المقبلة قبل ذلك الموعد.ولا توجد أي نية لدى مبابي لإعلان قراره في حفل توزيع جوائز الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين والمقرر يوم 15 أيار 2022، الذي سيتوج أفضل اللاعبين في الدوري الفرنسي لموسم 2021-2022.