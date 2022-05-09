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رياضة

لاعب النجمة يخضع لعملية جراحية (صورة)

Lebanon 24
09-05-2022 | 08:00
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خضع مدافع نادي النجمة، عبدالله حلاوي، لعملية جراحية دقيقة اليوم الأحد. 

وأعلن نادي النجمة في بيان رسمي عن إجراء العملية دون الكشف عن تفاصيلها. 

وأكدت مصادر لكووورة أن العملية كانت بسبب شعور عبد الله ببعض الآلام في معدته حيث جرت بنجاح على يد مختصين. 
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ومن المتوقع أن يدخل النجمة عصر غد الإثنين في معسكر مغلق قبل سفره عصر السبت إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2022. 

وأشارت مصادر خاصة إلى أن النادي يتأهب للإعلان عن صفقاته غدا، على أن تنخرط مباشرة في تدريبات الفريق النبيذي بقيادة المدرب التونسي طارق جرايا. 
 
 
(موقع كووورة)
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