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رياضة

الدوري الإيطالي.. ميلان يحقق رقما غائبا عنه منذ 10 سنوات

Lebanon 24
09-05-2022 | 11:00
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استعاد ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم من جاره إنتر ميلان، عندما قلب تخلفه أمام مضيفه فيرونا إلى فوز 3-1 أمس الأحد، في ختام المرحلة الـ36 من المسابقة.

ورفع ميلان رصيده إلى 80 نقطة مقابل 78 لإنتر بطل الموسم الماضي والذي كان قد تغلب على إمبولي 4-2 الجمعة في افتتاح المرحلة الـ36.
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وبحسب شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن ميلان جمع 80 نقطة في موسم واحد بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ موسم 2011-2012 (حينما توج "الروسونيري" بلقبه الأخير في الدوري).

وأضافت أن ميلان في موسم 2011-2012، حقق 80 نقطة بعد 38 مباراة، بينما وصل إلى 80 نقطة هذا الموسم من 36 لقاء فقط، وتتبقى له مباراتان على ختام الموسم.
المصدر: روسيا اليوم
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