Advertisement

رياضة

مقابل راتب أسبوعي ضخم.. هالاند يوافق على الانضمام لمانشستر سيتي

Lebanon 24
09-05-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-950512-637877180570302763.png
Doc-P-950512-637877180570302763.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى اتفاق يقضي بانتقال المهاجم النرويجي الدولي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني إلى صفوفه، بحسب ما ذكرت تقارير بريطانية، اليوم الاثنين.
وكشفت التقارير، أن هالاند سيوقع عقدا لمدة خمسة مواسم وسيتقاضى مبلغا ضخما قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، على أن يدفع "السيتي" لدورتموند البند الجزائي في عقد اللاعب وقدره 64 مليون جنيه إسترليني مقابل الصفقة.
Advertisement
وسجل هالاند (21 عاما)، 85 هدفا في 88 مباراة دافع فيها عن ألوان دورتموند في مختلف المسابقات منذ انتقاله إليه في يناير 2020 في سوق الانتقالات الشتوية قادما من سالزبورغ النمساوي.
وللمفارقة، سبق لوالد هالاند، آلف إينغه، أن لعب في صفوف مانشستر سيتي بين 2000 و2003، وخاض معه 38 مباراة على مدى ثلاثة أعوام.
ولا يضم "السيتي" في صفوفه مهاجما صريحا باستثناء البرازيلي غابريال جيزوس، علما بأن مدربه الإسباني بيب غوارديولا يلعب معظم الأوقات من دون مهاجم صريح.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2022-05-11
01:40 | 2022-05-11
23:00 | 2022-05-10
16:00 | 2022-05-10
14:00 | 2022-05-10
11:00 | 2022-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website