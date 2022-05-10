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رياضة

ميسي سفير للسياحة السعودية... كيف حصل ذلك؟

Lebanon 24
10-05-2022 | 05:00
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أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح سفيراً للسياحة السعودية، بعد ساعات من وصوله إلى مدينة جدة.


وكتب الخطيب على حسابه الرسمي في "تويتر": "أرحب اليوم بليونيل ميسي وأصدقائه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف فيها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق".
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وأضاف: "هذه ليست زيارته الأولى للسعودية ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ميسي سفيراً للسياحة السعودية".
 
يُذكر أن زيارة ميسي للسعودية هي الثالثة بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، بعد أن حضر إلى الرياض في 2011 ولعب المنتخب الأرجنتيني لقاء تجريبياً مع المنتخب السعودي وانتهى بالتعادل السلبي 0-0.

وتواجد للمرة الثانية في الرياض 2019 عندما لعب منتخب "التانغو" بطولة "سوبر كلاسيكو" التي نظمتها هيئة الترفيه وحققها آنذاك رفاق ميسي أمام المنتخب البرازيلي.
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