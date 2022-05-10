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رياضة

رونالدو يقتحم "قائمة العظماء" على تويتر.. كم متابع لديه؟

Lebanon 24
10-05-2022 | 08:00
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اقتحم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، قائمة العظماء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

رونالدو واصل الابتعاد بصدارة الرياضيين الأكثر متابعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما بلغ عدد متابعيه 100 مليون.
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وبات رونالدو واحدا من بين 5 أشخاص فقط في العالم وصلوا إلى هذا العدد من المتابعين، والأول بين نجوم الكرة والرياضيين بشكل عام.

ويسبق رونالدو في تلك القائمة كل من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما (131.9 مليون)، والمطرب الكندي جاستن بيبر (114.3)، والمطربة الأمريكية كاتي بيري (108.8)، ومواطنتها المغنية ريهانا (106.4).

 
المصدر: العين
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