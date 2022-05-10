رونالدو يقتحم "قائمة العظماء" على تويتر.. كم متابع لديه؟

اقتحم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، قائمة العظماء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



رونالدو واصل الابتعاد بصدارة الرياضيين الأكثر متابعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما بلغ عدد متابعيه 100 مليون.

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