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رياضة
لاعب ريال مدريد لم يغيّر لون حذائه منذ 13 عاماً.. ما السبب؟
Lebanon 24
10-05-2022
|
02:00
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يرفض الدولي الألماني السابق توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، تغيير لون حذائه الذي يظهر به خلال المباريات منذ بدايات مسيرته الاحترافية.
ويلعب كروس منذ عام 2009 بحذاء أبيض كلاسيكي، وهي عادة ما زال الألماني متمسكاً بها منذ وجوده في بايرن ميونيخ ومنتخب بلاده، مروراً بنادي ريال مدريد.
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ووفق تقرير لصحيفة MARCA الإسبانية، فإن شركة أديداس الألمانية الشهيرة، المتخصصة في صناعة الملابس والأحذية الرياضية، حاولت مراراً إقناع كروس بتغيير لون حذائه.
وقدمت أديداس تصاميم أخرى لكروس، في محاولة يائسة منها للتأثير على قراره ومن أجل مواكبة نجوم اللعبة أيضاً، لكنها في كل مرة تصطدم برفض قاطع من بطل العالم 2014.
وتقدم الشركة الشهيرة كل عام عدة تصاميم كلاسيكية لكروس، جميعها باللون الأبيض، لكن لاعب ريال مدريد ظهر مرة واحدة بحذاء آخر.
كان ذلك في يوم 17 موز 2014، حين تم تقديم النجم الألماني كلاعب رسمي مع نادي ريال مدريد، حيث ظهر على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بحذاء أزرق اللون.
وكشف شقيقه فيليكس كواليس ذلك الموقف، وقال: "قبل لحظات من تقديم توني لم تكن هناك أحذية باللون الأبيض، وكنا نعلم أن هذه مشكلة كبيرة بالنسبة له".
وأضاف: "دخلنا في نقاش مع أديداس حول عدم وجود أي حذاء أبيض، ولكن وقتها لم يكن بالإمكان فعل أي شيء، فظهر توني بحذاء أزرق".
واعترف توني كروس بنفسه بوجود هذه السمة في شخصيته، مشيراً إلى أن بعض الناس يعتقدون أنه مجنون.
وقال: "البعض يعتقد أنني فقدت صوابي، لكن عندما أنظر إلى قدمي أريد رؤية حذاء أبيض اللون في الأسفل، لا أعرف إذا كان لدي أي مشاكل نفسية".
وأضاف: "لكن حتى ألعب بشكل جيد يجب أن أرتدي أحذية بيضاء، إذا لم يكن الأمر كذلك فلن أكون مرتاحاً".
المصدر: عربي بوست
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