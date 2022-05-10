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رياضة

هل ينتقل ماني إلى بايرن ميونخ؟

Lebanon 24
10-05-2022 | 11:00
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بات مستقبل ساديو ماني مع ليفربول محل شك بعد اهتمام نادي بايرن ميونخ بالتعاقد مع الدولي السنغالي هذا الصيف، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية ألمانية.

ماني، الذي يقدم أداء رائعا هذا الموسم، يدخل العام الأخير من عقده مع ليفربول مثل زميله المصري محمد صلاح، ولكن حتى الآن، لم تجر أي مناقشات مهمة حول تمديد عقد المهاجم السنغالي.
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وأكد تقرير صحفي ألماني، اهتمام بايرن ميونخ، بالتعاقد مع النجم السنغالي.

وأوضح التقرير، أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، التقى بوكيل ماني، الجمعة الماضي، لمعرفة موقف اللاعب بشأن الانتقال للفريق البافاري.

ومع ذلك، ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أصرت بعض المصادر على أن اسم ماني لم تتم مناقشته خلال اجتماع وكيل ماني مع مدير بايرن ميونخ، خاصة وأن النجم السنغالي لم يعط أبدا أي مؤشر على رغبته في الرحيل عن ليفربول بخلاف استعداده مع فريقه لخوض خمس مباريات حاسمة قبل نهاية الموسم الحالي والذي قد يشهد تتويج "الريدز" برباعية تاريخية (كأس الرابطة الإنجليزية، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي).
المصدر: روسيا اليوم
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