تغيير جذري.. تفاصيل النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

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يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، عشية انعقاد المؤتمر السنوي رقم 46 لـ"اليويفا".وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اختيار مستضيف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023، والموافقة على إجراء تعديلات على بطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة أوروبا للمنتخبات تحت عامي 17 و19 المقرر إقامتهما في الموسم (2022-2023).وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في وقت سابق، إجراء مجموعة تعديلات على مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انطلقت بشكلها الحالي منذ موسم (1992-1993)، لتتحول إلى أهم بطولة للأندية في العالم منذ ذلك الحين.وتشمل تعديلات دوري أبطال أوروبا التي سيناقشها "يويفا" اليوم الثلاثاء، زيادة عدد الأندية المشاركة في المسابقة إلى 36 بدلا من 32 فريقا، على أن يتم استبدال دور المجموعات بمجموعة واحدة تضم جميع الفرق، ويلعب كل فريق ضد 10 أندية مختلفة.ومن بين المقترحات التي سيناقشها الـ"يويفا" أيضا، منح الدولة الخامسة في أوروبا بعد إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا مقعدا إضافيا في دوري الأبطال.وفي دور الـ16 "للتشامبيونز ليغ" سيتأهل أصحاب المراكز الـ8 الأولى بشكل مباشر، بينما ستعلب الفرق أصحاب المراكز من التاسع للسادس عشر ضد الفرق أصحاب المراكز من السابع عشر للرابع والعشرين، مع منح أفضلية لعب مباراة الإياب على ملعب الفرق من التاسع للسادس عشر.بينما ستقصى الفرق من الـ24 للـ36 من دوري أبطال أوروبا، ولن تتحول للدوري الأوروبي "يوربا ليغ"، بينما من ثمن النهائي للنهائي سيبقى الوضع على ما هو عليه.وتأتي هذه التعديلات لمواجهة مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي أطلقه الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ويوفنتوس الإيطالي العام الماضي، وتبعتها فيه 9 أندية من فرق الصفوة الأوروبية في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا، قبل تراجعها لاحقا خوفا من توقيع عقوبات عليها من قبل الـ"يويفا".ويؤمن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن تغيير شكل البطولة الأوروبية لنظام الدورة بداية من نصف النهائي وإقامتها في ملعب محايد سيدر المزيد من أرباح البث التلفزيوني والإعلانات التجارية مما يعني جني المزيد من الأموال.وستمنح مقاعد الفرق الـ4 التي ستضاف لدوري أبطال أوروبا إلى 4 مرشحين، المقعد الأول للفريق الذي يحتل المركز الثالث في الدولة الخامسة في تصنيف الـ"يويفا"، أي في الدوري الفرنسي في الوقت الحالي.أما المقعد الثاني فسيحصل عليه بطل الدوري المحلي صاحب أعلى تصنيف، ولكنه ليس من ضمن الفرق المتأهلة مباشرة لدوري أبطال أوروبا، أي من بلدان إسكتلندا ورومانيا وأذربيجان.أما المقعدان الثالث والرابع فسيذهبان للفرق التي لديها أفضل تصنيف في أوروبا ولكنها فشلت في التأهل لدوري أبطال أوروبا بشكل مباشر، مثل مانشستر يونايتد الذي لا يتيح له النظام الحالي المشاركة في المسابقة بسبب فشله في التواجد بين الـ4 الأوائل، لكن تصنيفه بحسب نتائجه السابقة يتيح له فرصة المشاركة.ويأتي هذا البند تحديدا ليحمل وجه التشابه بين تعديلات الـ"يويفا" ونظام دوري السوبر الأوروبي الذي قيل إنه سيضمن مشاركة 12 فريقا بشكل دائم في البطولة، وهو ما لاقى اعتراضا وقتها من قبل الاتحاد الأوروبي.