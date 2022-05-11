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رياضة
شقيقة رونالدو تزيد الغموض.. هكذا تفاعلت مع منشور يدعوه لترك مانشستر يونايتد
Lebanon 24
11-05-2022
|
02:00
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يحيط الغموض مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ لم يُعرف حتى الآن ما إذا كان سيستمر مع فريقه في الموسم المقبل أم يرحل لخوض تجربة جديدة، وقد أضافت شقيقة رونالدو المزيد من ذلك الغموض.
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ويبدو أن كاتيا أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، تتطلع لرؤية شقيقها بقميص فريق آخر خلال الموسم المقبل بعيداً عن مانشستر يونايتد.
وخرج "الشياطين الحمر" بموسم صفري للمرة الخامسة على التوالي، في وقت تأكد فيه غياب الفريق بشكل رسمي، عن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.
ويملك مانشستر يونايتد، سادس ترتيب جدول الدوري الإنجليزي حالياً، 58 نقطة، ومع بقاء مباراة واحدة سيرفع رصيده إلى 61 نقطة في أحسن الأحوال، ستبقيه أيضاً في المركز السادس.
وفي ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل كريستيانو في "أولد ترافولد"، أبدت شقيقته كاتيا إعجابها بأحد المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، يطالب الدون بالرحيل.
ونشر حساب يحمل اسم cr7.o_lendario منشوراً، كتب فيه: "إنه لأمر محزن للغاية رؤية كريستيانو رونالدو في هذا الموقف، نحن (مانشستر يونايتد) لم نتأهل بدوري أبطال أوروبا".
وأضاف: "كريستيانو ليس مضطراً للبقاء لإثبات حبه للنادي، وأكبر دليل على ذلك أنه عاد إلى مانشستر يونايتد بعد أن كان لديه عرض من مانشستر سيتي، الفريق المتفوق كثيراً في التاريخ الحديث".
وأتم: "كريستيانو يجب أن تفكر، مانشستر يونايتد سيستمر ألف عام أخرى، أما أنت فلديك أربع أو خمس سنوات أخرى من حياتك المهنية، ابحث عن فريق أفضل الآن لأنك تستحق ذلك، ولأنك لا تزال تملك الكثير من الروح للفوز بالمزيد من الألقاب".
وحسب موقع sportbible فإن كاتيا إيفيرو وضعت إعجاباً على هذا المنشور، الذي تم حذفه في وقت لاحق.
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