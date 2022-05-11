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رياضة

مانشستر سيتي يعلن رسمياً التعاقد مع هالاند... تكلفة الصفقة خيالية!

Lebanon 24
11-05-2022 | 05:00
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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، توصله لاتفاق مع نظيره بوروسيا دورتموند الألماني للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وقال حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في بيان مقتضب نشره في موقعه الإلكتروني: "يمكن لمانشستر سيتي أن يؤكد أننا توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند لنقل المهاجم إيرلينغ هالاند إلى النادي في 1 تموز 2022".
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وأضاف: "يظل الاتفاق خاضعاً لشروط النادي النهائية مع اللاعب".

وفي وقت سابق، ألمح المدرّب الإسباني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إلى حسم التعاقد مع هالاند، وقال خلال مؤتمر صحفي: إنه غير قادر على التعليق على عملية انتقال النجم النرويجي حتى "يتم الأمر تماماً".

وقال غوارديولا، عشية مباراة فريقه مع ولفرهامبتون: إن "الجميع يعرف الوضع. لا يجب أن أتحدث لأنني لا أحب الحديث عن المستقبل أو الموسم المقبل. تبلّغت من بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي أنه لا يُسمح لي بقول أي شيء حتى يتمّ الأمر تماماً".

وأشارت تقارير أمس إلى أن هالاند قد خضع بالفعل لفحص طبي بعد الاتفاق على مسائل شخصية مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت مصادر عدة، أن سيتي توصل إلى اتفاق يقضي بانتقال هالاند من دورتموند، وسيوقع عقداً لمدة 5 مواسم، سيتقاضى بموجبه مبلغاً قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، على أن يدفع سيتي لدورتموند البند الجزائي في عقد الأخير وقدره 64 مليون جنيه مقابل الصفقة (75 مليون دولار).

ويُعتبر المبلغ مقبولاً لموهبة مماثلة، ونظراً إلى الأسعار الحالية في السوق، ولكن يجب دفعها دفعة واحدة، وهو أمر نادر في صفقات كبيرة مماثلة.
 
وأشارت الصحافة الإنجليزية إلى أنه، مع الأخذ في الاعتبار العمولات المدفوعة للوكلاء والراتب السنوي الموعود للاعب على مدى 5 أعوام من العقد، وهو حوالي 25 مليون يورو سنوياً؛ فإن التكلفة الإجمالية للعملية ستكون أكثر من 250 مليون يورو.
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