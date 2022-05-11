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رياضة

اتهامات بالفساد لـ"الكاف" وغياب المعايير والشفافية عند اتخاذ القرارات

Lebanon 24
11-05-2022 | 08:00
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فتح قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اختيار ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، لإقامة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، فصلاً جديداً من الانتقادات ضد "الكاف" وأعاده إلى بؤرة الاتهام بالفساد، وغياب الشفافية والمعايير في اتخاذ قراراته.
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وقرر "الكاف" وبشكل رسمي إقامة نهائي الأبطال يوم 30 أيار 2022 على ملعب محمد الخامس، للمرة الثانية على التوالي، وهو أمر أثار انتقادات واسعة بسبب احتمال تأهل الأهلي والوداد، وحينها سيغيب مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين كون الفريق سيخوض المباراة على أرضه.

ووضع كل من الأهلي المصري، حامل اللقب في الموسمين الأخيرين، والوداد الرياضي المغربي قدماً ونصف في المباراة النهائية.

الأهلي اكتسح ضيفه وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف نظيفة في ذهاب نصف النهائي، يوم السبت 7 مايو/أيار 2022، وهو اليوم ذاته الذي عاد فيه الوداد بانتصار كبير من ميدان بيترو أتلتيكو الأنغولي بثلاثة أهداف لواحد.

وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن القرار، تصدر وسم #StopCAFCorruption "أوقفوا فساد الكاف"، موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
 
ويرى معظم المغردين على هذا الوسم، أن قرار إقامة النهائي في الدار البيضاء هو دلالة على الفساد الذي ينخر في جسد الاتحاد الإفريقي وإهانة للكرة الإفريقية، وأنه ضرب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في "مقتل".

وأكدوا أنه وعلى الرغم من وصول الجنوب إفريقي بارتيس موتسيبي لرئاسة "الكاف"، إلا أن سجل الفساد فتح صفحة جديدة، بغض النظر عن الأسماء.
المصدر: عربي بوست
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