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رياضة

هنري يستفز ريال مدريد: يخشى برشلونة

Lebanon 24
11-05-2022 | 11:00
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استعان مهاجم برشلونة السابق، النجم الفرنسي المعتزل تييري هنري، بعبارة راجت مؤخرا وسط جماهير الفريق الكتالوني، للتعليق على مستوى ريال مدريد هذا الموسم.

وقال هنري، الذي خاض 80 مباراة مع نادي برشلونة بين العامين 2007 و2010 وأحرز 35 هدفا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كل الأندية الأوروبية تخشى ريال مدريد .. ومدريد يخشى برشلونة".
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وراجت هذه العبارة مؤخرا عقب تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تفوقه بسيناريوهات دراماتيكية على أندية عملاقة على غرار باريس سان جيرمان، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، في حين أن الفريق الملكي كان قد تلقى خسارة قاسية في الدوري الإسباني هذا الموسم على يد غريمه برشلونة برباعية دون رد.

وسيشهد نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم مواجهة نارية بين ليفربول وريال مدريد، بالعاصمة الفرنسية باريس، في 28 مايو الجاري.

وعن المرشح للفوز باللقب القاري قال هنري: "شخصيا أعتقد أن ليفربول سيفوز بدوري الأبطال. إنهم أقوى من ريال مدريد".

وأضاف الدولي الفرنسي السابق "سيصبح نهائي دوري أبطال أوروبا أكثر إثارة، فهو سيشهد مواجهة فردية أخرى بين المرشحين المفضلين هذا العام للفوز بجائزة الكرة الذهبية، وهما ساديو ماني وكريم بنزيما".

ولم يذكر هنري النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم كمرشح محتمل للفوز بالجائزة المرموقة.
المصدر: روسيا اليوم
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