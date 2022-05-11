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رياضة
رابطة الدوري الإسباني: برشلونة سبب خسائرنا
Lebanon 24
11-05-2022
|
14:00
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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن إجمالي حجم عائداتها في الموسم الماضي 2020 - 2021 بلغ 3.818 مليار يورو فيما بلغت حجم الخسائر 892 مليون يورو وأن نادي برشلونة تسبب في أكثر من نصف هذه الخسائر.
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وكشفت الرابطة عن تقريرها المالي للموسم الماضي والذي كان الأكثر تأثرا بأزمة تفشي وباء "كورونا" وآثاره على مختلف أنشطة الحياة ومنها النشاط الرياضي والكروي.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 60 % من الخسائر تحقق من خلال برشلونة (481 مليون يورو) .
وأشار التقرير المالي إلى أن إجمالي عائدات الأندية في الموسم الماضي بلغ 3.818 مليار يورو بفارق 24.1% عما كان في موسم 2019 -2020
المصدر: العربية
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