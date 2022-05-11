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رياضة
كيف هي الحالة الصحية لأراوخو بعد خروجه من المستشفى؟
Lebanon 24
11-05-2022
|
16:00
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أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، أن مدافعه الأوروغوياني، رونالد أراوخو، غادر المستشفى بعد إصابته خلال مباراته أمام سيلتا فيغو، والفحوصات الخاصة باللاعب كانت مرضية.
وتعرض أراوخو لإصابة قوية خلال مباراة برشلونة وضيفه سيلتا فيغو (3-1) التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "كامب نو"، ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.
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وتوقفت المباراة بعد صدام بين أراوخو وجافي لتدخل عربة الإسعاف إلى أرضية الملعب وتنقل المدافع إلى المستشفى.
وقال برشلونة في بيان رسمي عبر حسابه على موقع "تويتر": "الفحوصات الخاصة بلاعب الفريق الأول رونالد أراوخو كانت مرضية، وخرج من المستشفى، وبعد تطور حالته سيتحدد موعد جاهزيته للعودة".
ونشر برشلونة تغريدة عقب المباراة، أكد فيها أن اللاعب أصيب بارتجاج في المخ، وتم نقله إلى مستشفى مدينة برشلونة.
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