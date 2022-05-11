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رياضة

بعد اتهامه بالأنانية... كيف رد محمد صلاح؟

Lebanon 24
11-05-2022 | 23:00
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صرح المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بأنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مقارنة بكل من يلعب في مركزه، وذلك ردا على الاتهامات التي يتعرض لها بالأنانية مؤخرا.

وقال صلاح خلال حوار مع قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، على هامش فوزه بجائزة لاعب العام في إنجلترا من قبل رابطة الكتاب الرياضيين، وردا على سؤال عن اتهامه بالأنانية من قبل البعض: لا أستمع لكل ما يقال حتى لو تحدثنا قبل هذا الموسم، ولو قارنتني بكل من يلعب في مركزي، ولا أقصد في فريقي، ولكن في كل الفرق، فأنا أفضل من الجميع".
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ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 22 هدفا، كما أنه أكثر لاعبي "البريمير ليغ" تقديما للتمريرات الحاسمة، برصيد 13 تمريرة، بفارق تمريرة عن زميله الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد.

وأضاف صلاح حديثه: "عامة يجب أن أركز على عملي، وأن أعمل بشكل جاد، والأرقام هي خير دليل".

وأتم: "يجب أن أخلق شيئا جديدا خلال المباريات، يجب أن أعمل بطريقة مختلفة، وأن أصنع الفارق، وهذا ما يجب أن أعمل عليه".
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