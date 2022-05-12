الجيش الإسرائيلي يعدم لاعباً فلسطينياً!

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة الشاب ثائر خليل اليازوري، وهو لاعب كرة قدم في نادي "الإرسال" الفلسطيني، التابع لمحافظة رام الله، الواقعة شمال القدس المحتلة.وأصيب اليازوري (18 عاماً)، برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من جبل الطويل بمدينة البيرة.وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي تجاه الطلبة المغادرين من مدرسة الهاشمية الثانوية بمدينة البيرة، الواقعة على بُعد أمتار قليلة من مستوطنة "بسغوت".

وفي أثناء ذلك سقطت حقيبة اليازوري، الطالب بالصف العاشر، من على ظهره، وحين عاد لالتقاطها عاجله جندي إسرائيلي برصاصة مباشرة في الصدر خرجت من الظهر، استُشهد على أثرها بعد وصوله إلى المستشفى.ونعى نادي الإرسال لاعبه اليازوري، الذي "أُعدم" بدم بارد وفق بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكتب النادي: "نعتبر إعدام اليازوري جريمة تم تنفيذها بدم بارد، تُضاف إلى سلسلة الجرائم العنصرية التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل بحق الرياضيين والرياضة الفلسطينية".