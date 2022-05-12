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رياضة

محمد صلاح يراوغ حول مستقبله

Lebanon 24
12-05-2022 | 08:00
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 يماطل النجم المصري محمد صلاح في توقيع عقد جديد مع ليفربول، مع انتهاء عقده الحالي في حزيران 2023، إذ يتطلع إلى الحصول على أفضل راتب ممكن.

وسئل صلاح عن مستقبله أثناء تسلم جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ عن هذا الموسم من رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية.
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وداعب النجم المصري، الحضور برسالة ضاحكة: "مستقبلي هنا في إنجلترا أم على هذا المسرح؟"، مضيفا: "سأبذل قصارى جهدي، لأتواجد على هذا المسرح مرة أخرى".

وفاز صلاح بهذه الجائزة مرتين عامي 2018 و2022، علما بأنه يتصدر لائحة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا في 32 مباراة.

ويمتد تعاقد محمد صلاح مع الليفر حتى صيف 2023، ولم تشهد مفاوضات تمديد العقد، تطورات جديدة بشأن هذا الملف.

وأضاف صلاح في سياق آخر: "لا أعرف إذا ما كنت لاعبا بارزا في تاريخ ليفربول أم لا، لا أفكر في الأمر كثيرا".

وختم: "أحاول فقط الاستمتاع بكرة القدم، والاستمتاع بوقتي في النادي، أساعد الفريق على الفوز بالألقاب، هذا هو أهم شيء".
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