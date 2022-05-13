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رياضة

مفاجأة في عقد هالاند المنتظر مع السيتي.. ما هي؟

Lebanon 24
13-05-2022 | 08:00
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ينوي المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند تكرار ما فعله مع بوروسيا دورتموند بشأن بنود التعاقد، عند التوقيع مع مانشستر سيتي في الأيام المقبلة.

ولم يوقع هالاند للسيتي حتى الآن، حيث مازالت المفاوضات مستمرة بينه وإدارة النادي الإنجليزي، رغم الإعلان الرسمي عن توصل الأخير لاتفاق مع دورتموند بشأن ضمه.
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وكشفت صحيفة "بيلد" عن مفاجأة خاصة بالعقد المنتظر للمهاجم النرويجي مع بطل البريميرليج، حيث يرغب اللاعب في وضع شرط جزائي مثلما كان الحال مع دورتموند.
 
وأشارت إلى اشتراط الدولي النرويجي وضع شرط جزائي قيمته 150 مليون يورو، على أن يتم تفعيله قبل العام الثالث له في العقد الذي من المتوقع أن يمتد حتى 2027.

ويتشابه ذلك مع عقد صاحب الـ21 عاما مع دورتموند، الذي وقعه في كانون الأول 2019، حيث نص على إمكانية رحيله مقابل 60 مليون يورو بحلول صيف 2022.

وأسهم هذا البند في تسهيل إنجاز السيتي صفقة هالاند مع دورتموند، بعدما أبلغ الأخير بعزمه على دفع قيمة الشرط الجزائي للتعاقد مع الهداف الشاب.
 
(كووورة)
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