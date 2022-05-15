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رياضة
غوارديولا يحذر من خطورة لاعب عربي
Lebanon 24
15-05-2022
|
05:00
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أكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن الدولي الجزائري سعيد بن رحمة يعد أحد أخطر لاعبي نادي وست هام يونايتد، وذلك عشية مواجهة الفريقين المرتقبة.
ويحل مانشستر سيتي ضيفا على وست هام يونايتد غدا الأحد، في مباراة هامة ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
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ويسعى مانشستر سيتي للفوز لحسم لقب بطل "البريميرليغ" للموسم الثاني على التوالي، في حين ينافس "الهامرز" فريق مانشستر يونايتد على المركز السادس المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".
وقال غوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "وست هام يقدم موسما مميزا، وهو يشكل الخطر على أي منافس بفضل الجودة التي يتميز بها نجومه أمثال بن رحمة، ولانزيني، وفولانس".
وقد تشكل إشادة المدرب الإسباني بمؤهلات الجناح الجزائري إحراجا كبيرا لديفيد مويس مدرب وست هام، الذي لم يتمكن من الاستفادة من قدرة بن رحمة على صناعة الفارق.
وأشارت العديد من التقارير البريطانية، خلال الأسابيع الماضية، إلى أن ديفيد مويس يفكر جديا في التخلي عن بن رحمة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، باعتباره لا يقدم المردود المنتظر منه.
وتمكن سعيد بن رحمة (26 عاما)، خلال ثاني موسم له مع وست هام يونايتد، من تسجيل 11 هدفا والمساهمة في 6 أخرى، في جميع المسابقات هذا الموسم.
ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 89 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على وصيفه ليفربول، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية الدوري.
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