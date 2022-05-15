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رياضة

صلاح يخرج مصابا قبل أسبوعين من نهائي دوري الأبطال

Lebanon 24
15-05-2022 | 08:00
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اضطر مدرب ليفربول يورغن كلوب لاستبدال نجم الفريق المصري محمد صلاح بعد نصف ساعة فقط من انطلاق مباراة فريقه أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، في ملعب ويمبلي.

وفي الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول جلس صلاح على أرضية الملعب من دون أن يمسه أحد، فيما يبدو أنها إصابة عضلية تعرض لها في وقت حساس من الموسم. ودخل البرتغالي دييغو جوتا بديلا لصلاح.
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وتأتي إصابة صلاح في وقت مهم لنادي ليفربول الذي سيلعب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بعد أسبوعين.

وكذلك لا يزال الفريق الأحمر ينافس على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي يتصدره مانشستر سيتي بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الوصيف قبل مرحلتين من انتهاء الدوري.

وكان صلاح تعرض لإصابة قوية خلال المباراة النهائية دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في كييف عام 2018.
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