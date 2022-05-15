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رياضة
بعد إصابته... طبيب ليفربول يرفض طلب صلاح
Lebanon 24
15-05-2022
|
14:00
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كشفت تقارير صحفية، المحادثة التي دارت بين طبيب نادي ليفربول والنجم المصري، محمد صلاح، عقب إصابة الأخير خلال مواجهة "الريدز" وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وسقط صلاح أرضا دون أن يتدخل أو يحتك معه أي لاعب من نادي تشيلسي، في الدقيقة 31، وبدا أنه تعرض لإصابة عضلية.
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وتدخل الطاقم الطبي لنادي ليفربول لإسعاف النجم المصري، قبل أن يقرر المدير الفني لـ"الريدز"، الألماني يورغن كلوب، استبداله بالبرتغالي ديوغو جوتا.
ووفقا لمراسل "ديلي ميرور"، الإنجليزي ديفيد مادوك، فإن صلاح طلب من طبيب ليفربول التحمل على نفسه واستكمال مباراة فريقه أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وأضاف الصحفي الإنجليزي في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، أن طبيب ليفربول رفض بقاء صلاح في الملعب، وأخبر كلوب بضرورة استبداله خوفا من تفاقم إصابة النجم المصري وغيابه عن مباراة فريقه الهامة ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة في بار يس في الـ28 من الشهر الجاري.
وانتهت المباراة بفوز ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح 6-5، بعد أن انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
وتتبقى لليفربول ثلاث مباريات هذا الموسم، حيث يواجه ساوثهامبتون وولفارهامبتون في الجولتين الأخيرتين من الدوري الإنجليزي، قبل أن يختتم موسمه بمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.
المصدر: روسيا اليوم
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