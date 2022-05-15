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رياضة
رئيس بايرن ميونخ يوجه رسالة شديدة اللهجة لنجمه ليفاندوفسكي
Lebanon 24
15-05-2022
|
16:00
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وجه رئيس بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، هربرت هاينر، رسالة حادة إلى مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بشأن مستقبله مع العملاق البافاري.
وينتهي عقد روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عاما، مع بايرن ميونخ في صيف 2023.
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وأعلن ليفاندوفسكي، يوم أمس السبت، رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.
وقال ليفاندوفسكي لشبكة "سكاي" بعد المباراة الأخيرة لناديه البافاري في الجولة الأخيرة "للبوندسليغا" أمام مضيفه فولفسبورغ (2-2): "أستطيع أن أؤكد أنني أبلغت (المدير الرياضي) حسن صالحميدجيتش، وأعتقد أنه يجب على الطرفين التفكير في المستقبل وإيجاد الحل الأفضل".
وقال هاينر، في تصريحات لقناة "سبورت 1" الألمانية: "ليفاندوفسكي لديه عقد حتى 30 حزيران 2023 وسيلعب معنا حتى ذلك الحين".
وأضاف: "طوال مسيرتي الاحترافية أعلم أنه عندما توقع عقدا فإن مضمونه يكون ملزما للطرفين، لذا لا يمكننا التحدث أننا سنجبر شخصا ما على الوفاء بالعقد الخاص به".
بينما فجر ليفاندوفسكي مفاجأة من العيار الثقيل، في تصريحات لصحيفة "بيلد"، بقوله: "لم أتلق عرضا من بايرن ميونخ لتجديد العقد، وقررت الرحيل.. نحن بحاجة لإيجاد أنسب حل بالنسبة لي وللنادي".
المصدر:
روسيا اليوم
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