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رياضة
أتلتيكو مدريد يعلن رحيل سواريز رسميا.. هل يعود إلى برشلونة؟
Lebanon 24
15-05-2022
|
23:00
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، في بيان رسمي رحيل مهاجمه الأوروغواياني، لويس سواريز، عقب نهاية الموسم الحالي.
وقال أتلتيكو مدريد، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"،: "عقب نهاية المواجهة ضد إشبيلية، مساء اليوم، سنقوم بتوديع سواريز في ملعب واندا ميتروبوليتانو".
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وأضاف "الروخي بلانكوس": "سنقوم بهذا الوداع الخاص لسواريز حيث أن عقده مع الفريق ينتهي في 30 حزيران المقبل".
ويستضيف أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، على ملعبه "واندا ميتروبوليتانو"، فريق إشبيلية، في قمة مباريات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري.
وأشارت تقارير صحفية، إلى أن سواريز عرض نفسه على ناديه السابق برشلونة للعودة له في الصيف المقبل.
وانتقل سواريز، البالغ من العمر 35 عاما، إلى أتلتيكو مدريد صيف 2020 قادما من برشلونة بعد قرار مدرب الفريق الكتالوني السابق، الهولندي رونالد كومان بالاستغناء عنه.
وشارك لويس سواريز في 81 مباراة بقميص "الروخي بلانكوس" في كل المسابقات، وأحرز خلالها 34 هدفا، وصنع 6 أهداف أخرى، وقاد في موسمه الأول أتلتيكو مدريد إلى التتويج بلقب بطل الدوري الإسباني.
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