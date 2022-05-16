ردَّد الشهادتين في أحد المساجد.. لاعب الكاميرون السابق يعتنق الإسلام ويغير اسمه

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رياضة
ردَّد الشهادتين في أحد المساجد.. لاعب الكاميرون السابق يعتنق الإسلام ويغير اسمه
Lebanon 24
16-05-2022
|
02:00
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أعلن نجم منتخب الكاميرون السابق باتريك مبوما اعتناقه الدين الإسلامي، داخل أحد مساجد مدينة دوالا إحدى أكبر المدن الكاميرونية، وقرر تغيير اسمه.
وأظهر مقطع فيديو متداول مبوما داخل مسجد بوناموسادي في مدينة دوالا برفقة عدد من رجال الدين المسلمين، حيث ردد الشهادتين أمام حشد من الحضور الذين لم يخفوا ابتهاجهم باعتناق النجم البالغ من العمر 51 عاماً، للإسلام.
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وذكر موقع actucameroun الكاميروني أن باتريك مبوما قرر تغيير اسمه إلى اسم جديد يتناسب مع ديانته الجديدة، وقد اختار اسم "عبد الجليل".
ولم يعلق مبوما على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن بشأن اعتناق الدين الإسلامي.
وكان النجم الكاميروني قد هنأ المسلمين في الكاميرون بمناسبة حلول شهر رمضان الماضي، إذ نشر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي تصميماً كُتب عليه "رمضان كريم".
وأرفق مبوما مع الصورة جملة قال فيها: "إلى كل الجالية المسلمة حول العالم (ولمن يحترمها) ، أتمنى صياماً مقبولاً".
ويعد مبوما أحد أشهر المهاجمين في تاريخ الكاميرون والقارة الإفريقية عموماً، ودافع عن ألوان "الأُسود غير المروضة" بين عامي 1995 و2004، وخاض معه 57 مباراة دولية، سجل فيها 33 هدفاً.
وسجّل باتريك مبوما خلال مسيرته الدولية 11 هدفاً بقميص منتخب الكاميرون في بطولات كأس الأمم الإفريقية، وذلك في 3 نسخ مختلفة أعوام 2000 و2002 و2004، كما شارك في نسخة عام 1998 في بوركينا فاسو، لكنه لم يسجل أي هدف.
ونال مبوما عام 2000، جائزة أفضل لاعب كرة قدم إفريقي، علماً أنه شارك في كأس العالم 1998 بفرنسا، وسجل هدفاً في مرمى تشيلي.
وفي عام 2000 سجل هدفاً مذهلاً في مرمى منتخب فرنسا خلال مباراة ودية.
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