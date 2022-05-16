هل حسم الأهلي قراره بشأن خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا؟





وقال الأهلي في بيان رسمي إنه جاهز لخوض المباراة في أي ملعب، لكن ذلك لن يمنعه من مواصلة اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية.

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واعترض الأهلي في الأيام الماضية على قرار الاتحاد الإفريقي (كاف) المتأخر بإقامة النهائي في المغرب أمام الوداد البيضاوي المغربي، وطالب بإقامته في ملعب محايد من أجل تكافؤ الفرص.



ورغم الاحتجاجات تمسك كاف بموقفه بإقامة المباراة يوم 30 أيار الجاري، وبرر أنه تلقى طلبين في وقت سابق باستضافة النهائي من المغرب والسنغال، بينما لم تطلب مصر التنظيم. أعلن الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موقفه النهائي من خوض المباراة النهائية للمسابقة أمام الوداد البيضاوي في المغرب نهاية الشهر الحالي.وقال الأهلي في بيان رسمي إنه جاهز لخوض المباراة في أي ملعب، لكن ذلك لن يمنعه من مواصلة اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية.واعترض الأهلي في الأيام الماضية على قرار الاتحاد الإفريقي (كاف) المتأخر بإقامة النهائي في المغرب أمام الوداد البيضاوي المغربي، وطالب بإقامته في ملعب محايد من أجل تكافؤ الفرص.ورغم الاحتجاجات تمسك كاف بموقفه بإقامة المباراة يوم 30 أيار الجاري، وبرر أنه تلقى طلبين في وقت سابق باستضافة النهائي من المغرب والسنغال، بينما لم تطلب مصر التنظيم.

وقال الأهلي في بيان بعد اجتماع عاجل لمجلس الإدارة إنه قرر "خوض المباراة النهائية لدوري الأبطال في أي ملعب داخل القارة الإفريقية؛ انطلاقاً من قيمة النادي الأهلي وتاريخه".