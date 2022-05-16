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رياضة

هل حسم الأهلي قراره بشأن خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

Lebanon 24
16-05-2022 | 08:00
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أعلن الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موقفه النهائي من خوض المباراة النهائية للمسابقة أمام الوداد البيضاوي في المغرب نهاية الشهر الحالي.

وقال الأهلي في بيان رسمي إنه جاهز لخوض المباراة في أي ملعب، لكن ذلك لن يمنعه من مواصلة اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية.
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واعترض الأهلي في الأيام الماضية على قرار الاتحاد الإفريقي (كاف) المتأخر بإقامة النهائي في المغرب أمام الوداد البيضاوي المغربي، وطالب بإقامته في ملعب محايد من أجل تكافؤ الفرص.

ورغم الاحتجاجات تمسك كاف بموقفه بإقامة المباراة يوم 30 أيار الجاري، وبرر أنه تلقى طلبين في وقت سابق باستضافة النهائي من المغرب والسنغال، بينما لم تطلب مصر التنظيم.
وقال الأهلي في بيان بعد اجتماع عاجل لمجلس الإدارة إنه قرر "خوض المباراة النهائية لدوري الأبطال في أي ملعب داخل القارة الإفريقية؛ انطلاقاً من قيمة النادي الأهلي وتاريخه".
 
وأضاف: "يتمسك النادي الأهلي بحقوقه المشروعة في مطالبة الاتحاد الإفريقي بتنفيذ العديد من الضوابط الخاصة بإقامة المباراة لضمان الحد الأدنى من العدالة بين الفريقين المتنافسين".

وأكد الأهلي اعتزازه بعلاقته الطيبة بكل الأندية المغربية. وقال إنها ليست طرفاً في الأزمة، وإن موقف النادي موجه ضد كاف فقط.

وقال صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة إفريقيا برصيد عشر مرات إنه سيستمر في إقامة الدعوى لدى المحكمة الرياضية، كما سيعقد مؤتمراً صحفياً عقب النهائي للكشف عن كواليس قرار كاف "والذي لا يتسق مع قواعد اللعب النظيف".

وكان الأهلي قد فاز باللقب العام الماضي بعد التفوق على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في مباراة نهائية أقيمت أيضاً في المغرب.
المصدر: عربي بوست
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