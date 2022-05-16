ماذا قال والد ميسي عن عودة إبنه لبرشلونة؟

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أكد خورخي ميسي والد ووكيل ليو ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي وقائد برشلونة السابق أنه يتمنى عودة نجله إلى "كامب نو" مرة أخرى.والتقطت كاميرات المشجعين والد اللاعب عند وصوله لمطار برشلونة، حيث سأله أحدهم: هل هناك احتمالية لعودة ليو إلى برشلونة مجددًا؟، ليجيبه خورخي: أتمنى، يومًا ما.