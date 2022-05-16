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رياضة
مبابي يفجر المفاجأة : لقد حسمت قراري... فماذا قصد؟
Lebanon 24
16-05-2022
|
14:00
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فجر كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، قنبلة مدوية بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، مساء أمس الأحد.
وقال مبابي على منصة التتويج بالجائزة: "لقد ارتكبت هذا الخطأ منذ ثلاث سنوات عندما قمت باستغلال حفل الرابطة في الحديث عن مستقبلي".
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مضيفا: "أريد أن أشارك في الحفل، ولا أسعى إلى المجد والكبرياء، سيعرف الجميع في أقرب وقت ممكن، لقد حسمت قراري، نعم لقد حسمته تقريبا".
وصرح كيليان مبابي خلال تسلمه جائزة بحفل الرابطة الفرنسية، بأنه يريد تحمل مسؤوليات أكبر، مما أثار الجدل حول إمكانية استمراره مع الفريق الباريسي.
وكشفت شبكة "راديو مونت كارلو"، أن كيليان مبابي أبلغ الصحفيين في المنطقة المخصصة للإعلام بعد الحفل، أنه سيعلن عن قراره خلال 13 يوما، أو بالتحديد قبل التجمع القادم لمنتخب فرنسا في 28 أيار المقبل.
المصدر: روسيا اليوم
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