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رياضة

غوارديولا يدافع عن محرز.. ويطلب من ساوثهامبتون منحه "الهدية"

Lebanon 24
16-05-2022 | 23:00
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بعد المباراة الدراماتيكية لمانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام وست هام، ناشد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، خصم ليفربول المقبل، بمنح فريقه أغلى هدية بالموسم.
وتعادل مانشستر سيتي بنتيجة 2-2 مع مستضيفه وست هام، مما يعني أن انتصار ليفربول على ساوثهامبتون، مساء الثلاثاء، سيقلص الفارق إلى نقطة واحدة، ويؤجل الحسم للجولة الأخير يوم الأحد المقبل.
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ووجه غوارديولا رسالة إلى ساوثهامبتون: "رسالتي إليهم.. اهزموا ليفربول 4-0"، في حديثه لسكاي سبورتس.
وفي حال انتصار ساوثهامبتون على ليفربول، سيتوج مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي بشكل رسمي، دون الحاجة لانتظار الجولة الأخيرة.
وأكد غوارديولا أنه سعيد لأن الأمور لا زالت بين يديه، فالانتصار في الجولة الأخيرة على أستون فيلا، سيضمن له لقب الدوري، حتى في حال انتصر ليفربول في لقائيه المتبقيين، أمام ساوثهامبتون وولفرهامبتون.
وأضاع الجزائري رياض محرز ركلة جزاء حاسمة، في نهاية مباراة مانشستر سيتي ووست هام، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأجلت الضربة الضائعة حسم الدوري، ووضعت "السيتيزنز" تحت ضغط كبير في الجولة الأخيرة، حيث سيفرض عليه الانتصار أمام أستون فيلا، لتحقيق اللقب.
ودافع غوارديولا عن نجمه الجزائري: "هذا الموسم كان رياض (محرز) استثنائيا".
وأضاف: "هذا الموسم كنا جيدين جدا في تنفيذ ركلات الجزاء. تحمل محرز المسؤولية ونفذ الركلة، لكنها أضاعها. في المرة القادمة سيسجلها".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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