غوارديولا يدافع عن محرز.. ويطلب من ساوثهامبتون منحه "الهدية"

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بعد المباراة الدراماتيكية لمانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام وست هام، ناشد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، خصم ليفربول المقبل، بمنح فريقه أغلى هدية بالموسم.وتعادل مانشستر سيتي بنتيجة 2-2 مع مستضيفه وست هام، مما يعني أن انتصار ليفربول على ساوثهامبتون، مساء الثلاثاء، سيقلص الفارق إلى نقطة واحدة، ويؤجل الحسم للجولة الأخير يوم الأحد المقبل.ووجه غوارديولا رسالة إلى ساوثهامبتون: "رسالتي إليهم.. اهزموا ليفربول 4-0"، في حديثه لسكاي سبورتس.وفي حال انتصار ساوثهامبتون على ليفربول، سيتوج مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي بشكل رسمي، دون الحاجة لانتظار الجولة الأخيرة.وأكد غوارديولا أنه سعيد لأن الأمور لا زالت بين يديه، فالانتصار في الجولة الأخيرة على أستون فيلا، سيضمن له لقب الدوري، حتى في حال انتصر ليفربول في لقائيه المتبقيين، أمام ساوثهامبتون وولفرهامبتون.