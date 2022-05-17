رسميا.. هذا اللاعب يوقع للنجمة

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أعلن نادي النجمة توقيع المهاجم الدولي اللبناني حسن مهنا، على كشوفات الفريق، بعقد احترافي لمدة 3 سنوات، قادما من نفط ميسان العراقي.ويأتي التعاقد في إطار التعزيزات التي بدأتها الإدارة النبيذية باكرا، بالتوقيع مع قائد الإخاء الأهلي عاليه سعيد عواضة، استعدادا للموسم المقبل.وقال النجمة، في بيان رسمي: "إدارة النادي ترحب بالمهاجم المتألق حسن مهنا وتتمنى له التوفيق في مسيرته الجديدة مع نادي الوطن".ومن المقرر أن يلتحق اللاعب بالفريق مطلع تموز المقبل، من أجل التحضير للموسم الجديد.ويُعتبر مهنا من أبرز المهاجمين، حيث خاض أكثر من تجربة احترافية في العراق وأرمينيا، وهو من أبناء مدرسة النجمة.