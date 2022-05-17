لاعب ريال مدريد يصفع أشهر حكم في إسبانيا.. ماذا حصل؟ (فيديو)

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصيراً، يظهر فيه البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، وهو يتبادل حديثاً ودياً مع الحكم الإسباني الشهير ماتيو لاهوز، قبل أن يقوم الأول بصفع الحكم على وجهه ثم دفعه، وسط ضحك الرجلين.

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تم تصوير الفيديو في النفق الفاصل بين غرف ملابس اللاعبين وأرضية ملعب "رامون دي كارانزا"، وذلك قبل دقائق من انطلاق مباراة ريال مدريد ومضيفه قادش، ضمن الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.



وأكدت صحيفة SPORT الكتالونية المقربة من نادي برشلونة، أن مقطع الفيديو نال اهتماماً لافتاً من جماهير كرة القدم في إسبانيا والعالم.



وأثار هذا الفيديو جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود المعلقين ما بين ساخر ومتعجب من هذا التصرف الغريب.