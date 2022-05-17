لاعب ريال مدريد يصفع أشهر حكم في إسبانيا.. ماذا حصل؟ (فيديو)

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصيراً، يظهر فيه البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، وهو يتبادل حديثاً ودياً مع الحكم الإسباني الشهير ماتيو لاهوز، قبل أن يقوم الأول بصفع الحكم على وجهه ثم دفعه، وسط ضحك الرجلين.
تم تصوير الفيديو في النفق الفاصل بين غرف ملابس اللاعبين وأرضية ملعب "رامون دي كارانزا"، وذلك قبل دقائق من انطلاق مباراة ريال مدريد ومضيفه قادش، ضمن الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.
وأكدت صحيفة SPORT الكتالونية المقربة من نادي برشلونة، أن مقطع الفيديو نال اهتماماً لافتاً من جماهير كرة القدم في إسبانيا والعالم.
وأثار هذا الفيديو جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود المعلقين ما بين ساخر ومتعجب من هذا التصرف الغريب.
وعلّق أحد المتابعين: "فهمتوا ليش ما ينطرد كاسيميرو؟ علاقته طيبة مع الحكام"، وقال آخر: "لا يوجد أي شيء غريب هنا. فقط كاسيميرو يضحك مع زميله في الفريق، هذا عادي بين زميلين في الفريق".
وكتب ثالث: "كاسيميرو غريب فعلاً، مش فاهم الحكام كلهم بيحبوه أوي كدة ليه"، ونشر رابع وعلى ما يبدو أنه مؤيد للبرازيلي: "كاسيميرو يعرف أن فيه كاميرات وأشخاصاً يشوفونه، بس أجمل شي إنه مقزز للجميع، وخلي أي مضغوط ينضغط أكثر" مع ضحكة.
ورأي أحد المتابعين في هذا التصرف رسالة من كاسيمرو للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، قبل أسبوعين من نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكتب المتابع عبر تويتر: "حتى الحكم لاهوز ما سلم من كاسيميرو يا محمد يا صلاح وأكل منه كف مرتب، واخد بال حضرتك".