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رياضة

زوجة لاعب مغربي صورت مشهد وفاته بطريقة مأساوية! (فيديو)

Lebanon 24
17-05-2022 | 08:00
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لقي لاعب مغربي سابق يعيش في هولندا مصرعه بطريقة مأساوية، بعد فشل محاولته القفز من مكان مرتفع إلى مياه البحر.

وذكر موقع taketonews الهولندي أن مراد لمرابط (30 عاماً)، وهو لاعب كرة قدم سابق، قبل أن يصبح مدرباً للفنون القتالية، توفي بعد القفز من مكان شاهق، وسقوطه على صخور حادة، خلال رحلة استجمام في مدينة ملقة الإسبانية.
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وانتهت حياة لمرابط على صخرة بعدما قفز من ارتفاع 20 متراً، حيث كانت زوجته تصوره وهو يقوم بمحاولة القفز في المياه.
 
وأظهر مقطع الفيديو، لمرابط وهو يسقط بسرعة نحو الصخور، حيث فهم بعدما قفز أنه أخطأ في تقدير المسافة اللازمة لتفادي الصخور، ليطلق صرخة مرعبة قبل أن يصطدم بها.

ويُسمع في الفيديو صوت زوجته وهي تصرخ "يا إلهي!" بعد أن سقط لمرابط في المياه بطريقة خاطئة وتعرض لإصابة خطيرة جعلته يفارق الحياة.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المؤثر، وأبدى العديد من الرياضيين تأثرهم بوفاة لمرابط، حسب صحيفة De Telegraaf الهولندية.

وأكد نادي فيتيسه الهولندي، الذي سبق لمرابط، الدفاع عن ألوانه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أنه تلقى هذه الأخبار الصادمة، وقدم تعازيه لعائلة اللاعب.

وكتب النادي: "نتمنى للعائلة والأصدقاء الكثير من القوة والقوة".

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