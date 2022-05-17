مانشستر سيتي يمنح غندوغان حرية الرحيل

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كشف تقرير إخباري أن لاعب خط الوسط الألماني إلكاي غندوغان بصدد الرحيل عن مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم هذا الصيف.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مساء الاثنين أن غندوغان (31 عاماً) أصبح يملك حرية البحث عن الانضمام لفريق آخر هذا الصيف، علما أن عقده مع مانشستر سيتي يستمر حتى عام 2023، لكن التمديد له غير مرجح.