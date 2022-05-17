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رياضة

مانشستر سيتي يمنح غندوغان حرية الرحيل

Lebanon 24
17-05-2022 | 11:00
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كشف تقرير إخباري أن لاعب خط الوسط الألماني إلكاي غندوغان بصدد الرحيل عن مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مساء الاثنين أن غندوغان (31 عاماً) أصبح يملك حرية البحث عن الانضمام لفريق آخر هذا الصيف، علما أن عقده مع مانشستر سيتي يستمر حتى عام 2023، لكن التمديد له غير مرجح.
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المصدر: العربية
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