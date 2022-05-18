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رياضة
أسبوع حاسم في مستقبل مبابي.. هذا ما طلبه باريس منه
Lebanon 24
18-05-2022
|
05:00
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تحدث تقرير صحفي إسباني، عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.
وينتهي تعاقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مبابي عاد إلى باريس قادمًا من قطر رفقة سان جيرمان، بعد القيام بجولة ترويجية في الدوحة.
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وعقب عودة مبابي، التقى المهاجم الفرنسي بأسرته والمقربين منه للحديث بشأن مستقبله.
وأضافت الصحيفة "من غير المعروف ما إذا كان سيعلن مبابي عن قراره قبل مباراة السبت أمام ميتز ليودع الجماهير على أرض الملعب أم لا".
ونوهت "مبابي قد ينتظر انتهاء الموسم بنهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأنه يريد الخروج من الفريق الفرنسي بشكل جيد".
وتابعت الصحيفة "ورغم ذلك، باريس لم يستسلم، وطلب من اللاعب عدم التسرع، ومنحه مهلة هذا الأسبوع لمواصلة التفاوض".
يذكر أن معظم الأنباء تشير إلى أن مبابي أتم اتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال له في صفقة مجانية.
(كووورة)
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