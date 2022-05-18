لحظة وفاة ملاكم داخل حلبة النزال (فيديو)

توفي الملاكم الألماني ذو الأصول التركية، موسى ياماك، خلال نزال أقيم في مدينة غارشينغ باي مونيخ، وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية.



ووقعت المأساة أثناء مواجهة مع الملاكم الأوغندي حمزة وانديرا.



وسقط ياماك البالغ 38 عاما فجأة على أرض حلبة الملاكمة قبل بدء الجولة الثالثة، وتم نقله إلى المستشفى، لكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

Almanya'nın Münih kentinde ringde kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Musa Askan Yamak'ın son görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/9XsM8R1rW6 — Ajansspor (@ajansspor) May 17, 2022 Advertisement