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رياضة
صورة لافتة تجمع كريستيانو رونالدو وإبنه... أظهرت لياقته البدنية بشكل مثير!
Lebanon 24
18-05-2022
|
08:00
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نشر نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له مع ابنه كريستيانو رونالدو جونيور وهما يستعدان لدخول غرفة للعلاج بالتبريد.
علق على الصورة قائلاً: "وقت للتعافي مع إبني".
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