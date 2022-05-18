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رياضة

صورة لافتة تجمع كريستيانو رونالدو وإبنه... أظهرت لياقته البدنية بشكل مثير!

Lebanon 24
18-05-2022 | 08:00
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نشر نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له مع ابنه كريستيانو رونالدو جونيور وهما يستعدان لدخول غرفة للعلاج بالتبريد.
 
علق على الصورة قائلاً: "وقت للتعافي مع إبني".
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كريستيانو رونالدو

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