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رياضة

هل تعود إيطاليا إلى مونديال قطر؟

Lebanon 24
18-05-2022 | 11:00
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يعتقد فرانكو كيمنتي، العضو السابق للجنة الأولمبية الإيطالية، أن فرص منتخب إيطاليا تجددت في بلوغ كأس العالم 2022 في قطر.

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأربعاء الماضي، تحقيقا في شكوى تشيلي حول وثائق مزورة للاعب منتخب الإكوادور بايرون كاستيو، خلال مباراة الفريقين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم.
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وتمت دعوة الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم لعرض موقفه أمام لجنة الانضباط التابعة للفيفا.

وقال كيمنتي في تصريحات نقلتها صحيفة "لا ريبوبليكا": "هناك إمكانية لأن تؤمن إيطاليا مقعدها في كأس العالم بشكل أكبر من المتوقع".

وأضاف: "يبدو أن الإكوادور أشركت لاعبا لا يحق له المشاركة، وقد يدفعوا ثمن ذلك غاليا".

وتابع:"إذا تم إثبات خطأ الإكوادور، فإن هناك قاعدة في الفيفا تتحدث عن مشاركة أفضل منتخب مصنف، وهو إيطاليا".

وختم: "الآن، هذا في صالحنا، هذه قواعد اللعبة، ونحن نؤمن بذلك".

وكان منتخب إيطاليا قد فشل في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد خسارته الصادمة أمام مقدونيا الشمالية في الدور قبل النهائي في الملحق في مارس، رغم تتويجه بلقب يورو 2020 قبل أقل من عام.
المصدر: روسيا اليوم
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