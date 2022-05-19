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رياضة

لإبقائه بالفريق... هذا ما عرضه سان جيرمان على مبابي

Lebanon 24
19-05-2022 | 08:00
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قدمت إدارة باريس سان جيرمان، عرضا جديدا للفرنسي كيليان مبابي، من أجل الاستمرار في حديقة الأمراء.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الموسم الحالي، ولم يوافق اللاعب الفرنسي على عروض التجديد السابقة. 
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ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن إدارة سان جيرمان عرضت على مبابي، أن يكون صاحب المشروع الجديد في النادي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن مبابي سيحصل على صلاحيات اختيار المدرب الجديد الذي يتوقع أن يخلف المدرب الحالي بوكوتينو، واقتراح بعض اللاعبين ضمن الصفقات المتوقعة لتعزيز قدرات الفريق في الموسم القادم.

وأوضح "الشيرنجيتو" أنه لا أحد في غرفة خلع ملابس سان جيرمان، يعرف قرار كيليان مبابي حتى الان.

وكان اللاعب الفرنسي قد كشف مؤخرا أنه سيحسم قراره النهائي بشأن مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
(كووورة)
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