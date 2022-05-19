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رياضة
آينتراخت فرانكفورت يرفع كأس الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه!
Lebanon 24
19-05-2022
|
11:00
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توج آينتراخت فرانكفورت الألماني بطلا لمسابقة الدوري الأوروبي بفوزه في المباراة النهائية على غلاسكو رينجرز الإسكتلندي بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.
وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح غلاسكو باب التسجيل في الدقيقة الـ57 عن طريق النيجيري جو أريبو.
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وأدرك آينتراخت التعادل عن طريق نجمه الكولومبي رافائيل بوري في الدقيقة الـ69 من عمر اللقاء.
وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين، لم يسفرا عن أي هدف، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-4.
وهذه المرة الثانية التي يرفع فيها آينتراخت كأس الدوري الأوروبي بعد الأولى عام 1980 (تحت مسمى كأس الاتحاد).
في المقابل، فشل غلاسكو في تحقيق أول ألقابه في المسابقة.
وسيمنح هذا اللقب فرانكفورت مقعدا مباشرا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل رغم حلوله في المركز الـ11 على جدول ترتيب الدوري الألماني "البوندسليغا".
المصدر: روسيا اليوم
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