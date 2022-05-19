Advertisement

رياضة

أوباميانغ يعلن اعتزاله على الصعيد الدولي

Lebanon 24
19-05-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-953896-637885590800869310.jpg
Doc-P-953896-637885590800869310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الغابوني، بيير إيميريك أوباميانغ، نجم برشلونة الإسباني والبالغ 32 عاما، اعتزاله اللعب على الصعيد الدولي، اليوم الأربعاء.

وقال أوباميانغ في بيان نشره الاتحاد الغابوني لكرة القدم: "بعد 13 عاما من الفخر بتمثيل بلدي، أعلن إنهاء مسيرتي الدولية، وأشكر شعب الغابون وكل من ساندني في الأوقات الجيدة مثل الأوقات الصعبة".
Advertisement

وأضاف: "سأحتفظ بالكثير من الذكريات الجيدة مثل اليوم الذي شاركت فيه لأول مرة، واليوم الذي عدت فيه من نيجيريا مع الكرة الذهبية الإفريقية".

وتابع: "كانت مشاركة الفوز بالكرة الذهبية الإفريقية مع جميع الناس لحظة لا تنسى. أشكر رئيسنا الذي دعم الفهود دائما، وعمل من أجل تطور كرة القدم في بلدنا".

وختم قائلا: "أود أيضا شكر جميع المدربين والموظفين واللاعبين الذين قابلتهم خلال مسيرتي الدولية، وأخيرا، أشكر والدي الذي أعطاني الرغبة في أن أكون مثله، على أمل أن أجعله فخورا بارتداء ألوان بلدنا".


وبالتالي لن يخوض أوباميانغ التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقررة غي ساحل العاج عام 2023.

ولعب أوباميانغ خلال مسيرته الدولية 72 مباراة مع الغابون سجل خلالها 30 هدفا.

يذكر أن أوباميانغ لم يشارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة مطلع العام الجاري رغم انضمامه للتشكيلة النهائية بسبب إصابته بفيروس كورونا ومعاناته بعدها من مشاكل في القلب.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-05-19
11:00 | 2022-05-19
09:05 | 2022-05-19
08:00 | 2022-05-19
05:00 | 2022-05-19
02:00 | 2022-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website