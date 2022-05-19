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رياضة
أوباميانغ يعلن اعتزاله على الصعيد الدولي
Lebanon 24
19-05-2022
|
14:00
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أعلن الغابوني، بيير إيميريك أوباميانغ، نجم برشلونة الإسباني والبالغ 32 عاما، اعتزاله اللعب على الصعيد الدولي، اليوم الأربعاء.
وقال أوباميانغ في بيان نشره الاتحاد الغابوني لكرة القدم: "بعد 13 عاما من الفخر بتمثيل بلدي، أعلن إنهاء مسيرتي الدولية، وأشكر شعب الغابون وكل من ساندني في الأوقات الجيدة مثل الأوقات الصعبة".
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وأضاف: "سأحتفظ بالكثير من الذكريات الجيدة مثل اليوم الذي شاركت فيه لأول مرة، واليوم الذي عدت فيه من نيجيريا مع الكرة الذهبية الإفريقية".
وتابع: "كانت مشاركة الفوز بالكرة الذهبية الإفريقية مع جميع الناس لحظة لا تنسى. أشكر رئيسنا الذي دعم الفهود دائما، وعمل من أجل تطور كرة القدم في بلدنا".
وختم قائلا: "أود أيضا شكر جميع المدربين والموظفين واللاعبين الذين قابلتهم خلال مسيرتي الدولية، وأخيرا، أشكر والدي الذي أعطاني الرغبة في أن أكون مثله، على أمل أن أجعله فخورا بارتداء ألوان بلدنا".
وبالتالي لن يخوض أوباميانغ التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقررة غي ساحل العاج عام 2023.
ولعب أوباميانغ خلال مسيرته الدولية 72 مباراة مع الغابون سجل خلالها 30 هدفا.
يذكر أن أوباميانغ لم يشارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة مطلع العام الجاري رغم انضمامه للتشكيلة النهائية بسبب إصابته بفيروس كورونا ومعاناته بعدها من مشاكل في القلب.
المصدر: روسيا اليوم
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