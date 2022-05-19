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رياضة

لبنان يستضيف بطولة آسيا واوقيانيا في السامبو في حزيران المقبل

Lebanon 24
19-05-2022 | 09:05
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يستضيف الاتحاد اللبناني للجودو وفروعه بطولة آسيا واوقيانيا في السامبو بين 1 و5 حزيران المقبل تحت اشراف الاتحاد الآسيوي للسامبو. 

والبطولة القارية مخصصة لجميع الفئات العمرية للكبار والناشئين للذكور والاناث. 
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ورياضة السامبو من اصل روسي، أبصرت النور في عشرينيات القرن الفائت ويسمح فيها باللكمات والركلات وضربات الفخذ واستخدام المرفقين والركبتين. 

ويرتدي ممارس السامبو زيا مستوحى من الجودو وأحذية تتناسب مع الزي الرسمي. 

ويشارك في البطولة اكثر من 500 لاعب ولاعبة من 21 دولة هي: لبنان، الأردن، ايران، العراق، كازاخستان، بنغلادش، كوريا الجنوبية، قيرغيزستان، ماليزيا، منغوليا، فلسطين، باكستان، الفيليبين، سنغافورة، سوريا، تركمانستان، طاجاكستان، اوزباكستان، اليمن، اوستراليا ونيوزيلندا. ووفد كازاخستان هو الأكبر (92 شخصا). 

وسيحضر البطولة مسؤولون كبار في مقدمهم رئيس الاتحاد الآسيوي ألمجون مولاييف(من اوزباكستان) الذي سبق وزار لبنان منذ فترة. 

في حين يشارك لبنان ب37 لاعبا ولاعبة في مسابقتي السامبو والكومبات سامبو. 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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