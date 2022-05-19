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رياضة

موجة سخرية من ميسي بعد فشله أمام الحارس "الروبوت"

Lebanon 24
19-05-2022 | 16:00
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يُوصف نجم كرة القدم الأرجنيتي، ليونيل ميسي، بواحد من أعظم اللاعبين في التاريخ، لكن "البرغوث" فشل، مؤخرا، في تسجيل هدف من ركلة جزاء في مرمى يحرسه رجل آلي "روبوت".


وقام ميسي بتسديد الركلة خلال زيارته، مؤخرا، لمتحف الرياضات الأولمبية في العاصمة القطرية الدوحة، إلى جانب عدد من زملائه في فريق باريس سان جرمان الفرنسي.
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وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن اللاعب الذي سجل 764 هدفا في مسيرته الكروية، وفاز بـالكرة الذهبية سبع مرات، لم يستطع أن يسجل في مرمى الروبوت الذي تصدى للكرة بسرعة فائقة.
 
وصوب ميسي، البالغ 34 عاما، الكرة نحو الجزء العلوي من المرمى، لكن الروبوت سرعان ما تمكن من صدها، فحال دون وصولها إلى الشباك.

وكان ميسي يرتدي قميص باريس سان جرمان عندما حضر إلى المتحف وسدد ركلة الجزاء التي قوبلت بموجة واسعة من التفاعل والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي.

وبدا ميسي مبتسما بعد إخفاقه في التسجيل، فيما قال ساخرون إن اللاعب الأرجنتيني لم يعد يستطيع حتى التسجيل ضد "الروبوت".
 
واستغل معلق آخر فشل ميسي في التسجيل، قائلا "لهذا السبب، يكون كريستيانو رونالدو أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ".

لكن محبي ميسي أوضحوا أن الأمر يتعلق بذكاء اصطناعي، وبتسديد رمزي فقط، أما عندما يتعلق الأمر بمواجهات كروية فعلية وحاسمية، فإن "البرغوث" ما يزال قادرا على إبلاء البلاء الحسن وهز شباك الخصوم، بحسب قولهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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