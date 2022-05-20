خزينة باريس سان جيرمان تنتعش بفضل ميسي... مبلغ خيالي بموسم واحد!

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انتعشت خزينة باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، بإيرادات خيالية خلال موسم 2021-2022، بفضل الأرجنتيني ليونيل ميسي.وانضم ميسي إلى سان جيرمان يوم 10 آب 2021، في صفقة انتقال حر، بعد فشل برشلونة في تجديد عقد أسطورته الذي لعب بألوان "البلوغرانا" 17 موسماً.وعلى الرغم من فشل ميسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الباريسي، وهو الهدف الأكبر للتعاقد معه، فإنه ساهم في إنعاش خزينة PSG بأرباح مذهلة، وفق صحيفة L'Equipe الفرنسية.وتؤكد الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان حصد أرباحاً من الإيرادات وصلت إلى 700 مليون يورو، وهو رقم قياسي منذ استحواذ صندوق الاستثمار القطري على النادي في عام 2011.وساهم وصول ميسي لملعب "حديقة الأمراء" في تحسين العوائد المالية من عقود الرعاية والمنتجات بالموسم الجاري، بنسبة 13% مقارنة بالموسم الماضي.وبلغ مجموع ما كسبه باريس من عقود الرعاية فقط 300 مليون يورو، وهو رقم قياسي للنادي.كما باع باريس سان جيرمان أكثر من مليون قميص في الموسم الجاري، 60% منها تحمل اسم ورقم أفضل لاعب في العالم 7 مرات (رقم قياسي).وتشير صحيفة Marca الإسبانية في هذا الصدد، إلى أن مانشستر يونايتد هو النادي الوحيد في العالم، الذي يتفوق على سان جيرمان في مبيعات القمصان.إضافة إلى ما ذُكر، فقد شهدت عملية بيع التذاكر في "بارك دي برانس" عائدات كبيرة، ساهمت بشكل واضح في زيادة ميزانية الأرباح "القياسية".وتأتي هذه الأرباح على الرغم من الإقصاء المبكر للفريق الباريسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على يد ريال مدريد من الدور ثمن النهائي.وأدى ذلك الخروج "المحبط" إلى انخفاض أرباح باريس مقارنة بالموسم الماضي، إلى النصف، حيث كسب النادي حينها 200 مليون يورو من الحقوق التلفزيونية، لأنه وصل إلى الدور النصف النهائي لـ"التشامبيونزليغ".