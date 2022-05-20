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رياضة

في مونديال قطر.. نساء لقيادة المباريات لأول مرة بتاريخ كأس العالم

Lebanon 24
20-05-2022 | 02:00
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كشفت قائمة بأسماء الحكام الذين سيديرون مباريات كأس العالم 2022 في قطر، عن 3 حكام عرب، إضافة إلى وجود حكام من السيدات، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ كأس العالم.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أسماء الحكام الذين سيديرون مباريات كأس العالم 2022 بقطر، في قائمة ضمّت 105 حكام.
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حسب القائمة التي نُشرت ضمن بيان عبر الموقع الرسمي لـ"فيفا"، فقد اختير 36 حكماً، و69 حكماً مساعداً، إضافة لـ24 حكم فيديو، بالتعاون مع الاتحادات القارية الستة.

وحظيت القائمة بمشاركة حكام من السيدات، للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم لبطولات فيفا.

وضمت القائمة كلاً من الفرنسية ستيفاني فرابار، والرواندية ساليما موكاسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، إضافة إلى ثلاث حكمات مساعدات: البرازيلية نويزا باك، والمكسيكية كارين دياز ميدينا، والأميركية كاثرين نيسبيت.
 
بدوره قال رئيس لجنة الحكام كولينا: "هي المرة الأولى في التاريخ التي تُحكّم فيها سيدات بعض مباريات البطولة، وما هذا إلا ثمرة للجهود الحثيثة التي انطلقت منذ عدة سنوات في سبيل نشر حكام إناث في بطولات فيفا للذكور الناشئين والكبار".

وأضاف: "وبهذا نؤكد بوضوح، أن كل ما يهمنا هو الجودة وليس الجنس، وأنا آمل أن يُنظر في المستقبل إلى وجود حكمات في مباريات النخبة لأهم منافسات الرجال على أنه أمر طبيعي".

كما علق كولينا بالقول: "من حقهن الوجود في كأس العالم فيفا، لأنهن يؤدين أدوارهن باستمرار وبمستوى عال جداً، وهذا هو أهم عامل بالنسبة لنا".
المصدر: عربي بوست
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