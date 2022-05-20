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رياضة

سنوياً... "فوربس" تكشف عن دخل محمد صلاح

Lebanon 24
20-05-2022 | 08:00
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كشفت مجلة forbes، المتخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، عن دخل محمد صلاح السنوي، ومركزه في قائمة أعلى الرياضيين دخلاً.

وحضر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في المركز الثالث والثلاثين، بقائمة أعلى الرياضيين دخلاً على مستوى العالم.
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وحسب آخر تقرير صادر عن مجلة forbes، فإن ما جمعه صلاح في الفترة ما بين 1 أيار 2021 و1 أيار 2022، بلغ 45 مليون دولار.

وأوضحت المجلة في نسختها الصادرة باللغة العربية، أن 18 مليون دولار من دخل صلاح جاءت من أنشطة خارج الملعب، فيما ربح 27 مليون دولار من كرة القدم.
 
ويأتي صلاح في المركز الرابع بين لاعبي كرة القدم، الذين يتصدّرهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بـ130 مليون دولار.

ويحتل كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، المركز الثاني بين لاعبي كرة القدم بـ115 مليون دولار، ثم البرازيلي نيمار، لاعب سان جيرمان، بـ95 مليون دولار، ومن بعده صلاح، فالفرنسي كيليان مبابي خامساً بـ43 مليون دولار سنوياً.

يُشار إلى أن عقد صلاح ينتهي مع ليفربول يوم 30 حزيران 2023، ولم تثمر المفاوضات حتى اللحظة الوصول إلى اتفاق للتجديد، على الرغم من التقارير الصحفية التي أكدت أن النجم المصري تنازل عن جزء من مطالبه المالية، وأن الاتفاق قريب بين الطرفين.
المصدر: عربي بوست
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