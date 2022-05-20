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رياضة

أنشيلوتي يدافع عن غاريث بيل ويطالب بـ"رد الجميل"

Lebanon 24
20-05-2022 | 11:00
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طالب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد جهور "النادي الملكي" بعدم نسيان إنجازات النجم الويلزي غاريث بيل التي حققها مع "الميرنغي".

وقال أنشيلوتي إنه يتعين على "النادي الملكي" الاعتراف بالإنجازات التي حققها غاريث بيل مع ريال مدريد، وطالب جمهور النادي بوداعه بالصورة اللائقة والمستحقة في مباراته الأخيرة في سانتياغو برنابيو أمام ريال بيتيس في وقت لاحق الجمعة.
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ولم يشارك غاريث بيل (32 عاما) سوى في سبع مباريات في جميع المنافسات خلال الموسم الحالي، وأصبح الآن قريبا من الرحيل عن النادي كلاعب حر مع نهاية عقده هذا الصيف.

وفاز النجم الويلزي مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني ثلاث مرات وبدوري أبطال أوروبا أربع مرات، منذ انضمامه قادما من توتنهام اللندني في 2013، لكن مسيرته في إسبانيا أفسدتها الإصابات.

وقال أنشيلوتي للصحفيين: "الكل يعرف أن عقد بيل يقترب من الانتهاء وأنه سيودع ريال مدريد هذا العام".

ونقلت رويترز عن المدرب الإيطالي قوله: "مشاركته أو عدم مشاركته ليست مهمة. المهم هو أن بيل جزء من تاريخ هذا النادي وسيظل دوما في ذاكرة جمهور ريال مدريد".

وأردف أنشيلوتي قائلا: "لعب بيل دورا مهما جدا في إحراز اللقب العاشر بدوري الأبطال وفي نهائي كأس ملك إسبانيا. لقد سطر بعض الفصول الكبيرة في تاريخ هذا النادي، ولابد من الاعتراف بذلك".

وكثيرا ما كان بيل هدفا لوسائل الإعلام الإسبانية التي انتقدته بعد غيابه عن هزيمة ريال مدريد 4-صفر في ملعبه أمام برشلونة في مارس الماضي، كما واجه صيحات الاستهجان من جانب بعض المشجعين عندما شارك في أول مباراة رسمية في ملعب فريقه خلال ما يزيد عن عامين في الشهر الماضي.

وانضم بيل، يوم الخميس، للتشكيلة الجديدة لمنتخب ويلز الذي يستعد لخوض ملحق تصفيات كأس العالم أمام اسكتلندا أو أوكرانيا إلى جانب ثلاث مباريات في دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل.
المصدر: سكاي نيوز
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