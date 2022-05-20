رسميا.. بوروسيا دورتموند ينفصل عن مدربه

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني انفصاله عن مدربه ماركو روز بعد انتهاء الموسم الحالي 2021-2022.وفي بيان رسمي، أعلن دورتموند، اليوم الجمعة، انفصاله عن مدربه بعد اجتماع مع إدارة النادي، والذي شهد وجود كل من هانز فاتسكه، المدير التنفيذي للنادي، مايكل زورك، المدير الرياضي للفريق الألماني.وجاء في بيان دورتموند: "بعد اجتماع تحليلي مكثف يوم الخميس مع إدارة النادي، قرر دورتموند الانفصال عن مدربه ماركو روز ويتمنى له التوفيق في ما هو قادم".وكان ماركو روز تولى مهمة تدريب "أسود فيستفاليا" شهر يوليو الماضي قبل بداية الموسم الحالي ليحقق المركز الثاني باالدوري الألماني مع الفريق.وتابع البيان: "أيضا مساعد المدرب، الكسندر زيكلر وكذلك رينيه ماريتش، والمدرب البدني، باتريك إيبينبيرجر، سيرحلون عن الفريق، ويود النادي أيضا أن يشكرهم على العمل الذي قاموا به والتزامهم خلال موسم 2021-22”.