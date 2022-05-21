قبل رحيله عن فريقه... لاعب شهير يفاجئ زملاءه بهدايا وصلت قيمتها لأكثر من نصف مليون دولار!

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قدّم المهاجم النرويجي الدولي، إرلينج هالاند، عشرات الساعات الثمينة، إلى زملائه في فريق بروسيا دورتموند وأفراد الطواقم المختلفة في النادي، كهدايا وداع قيِّمة، قدَّرت تقارير قيمتها بنحو نصف مليون (529 ألف) دولار، قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي، بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم.وكشفت صحيفة بيلد الألمانية، أن هالاند قدم لجميع زملائه اللاعبين، وهم 33، وكذلك جميع أفراد الطاقم الفني، ساعات يد يصل سعر الواحدة منها إلى 15 ألف يورو.كما أشارت الصحيفة واسعة الانتشار أيضاً أن جميع أفراد الطاقمين الطبي والمعاون حصلوا على ساعات ثمينة أيضاً تصل قيمة كل منها إلى 7 آلاف يورو.وفي وقت سابق تمكن مانشستر سيتي الإنجليزي، بإلحاح من مدربه بيب غوارديولا، من الظفر بصفقة مع النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الحالي، متفوقاً على جميع الأندية التي أبدت رغبتها في الحصول عليه، وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة.ومن المنتظر أن يلتحق هالاند بالسيتيزنس مع بداية الموسم المقبل 2022-2023، ليعطي الإسباني بيب غوارديولا، مدرب الفريق، زخماً هجومياً يُحسد عليه.فيما وافق هالاند (21 عاماً) على الانتقال إلى بطل إنجلترا ضمن صفقة طويلة الأمد قدرت تقارير قيمتها بأكثر من 300 مليون يورو.ويُنظر إلى هالاند (21 عاماً) على أنه أحد المواهب الهجومية الشابة في عالم كرة القدم، خاصة أنه سجل 85 هدفاً في 88 مباراة مع دورتموند.وقبلها هزّ هالاند شباك المنافسين 29 مرة خلال 27 مباراة مع فريقه السابق ريد بول سالزبورغ النرويجي، لتبدأ التوقعات بزيادة هذا الرصيد مع السيتي، خاصة مع تنوع الخيارات الهجومية، سواء من الأطراف أم وسط الملعب، وعلى رأسها البلجيكي كيفين دي بروين.